У столиці повідомили про підозру жінці, яка зберігала наркотики

Під час невідкладного обшуку за місцем мешкання порушниці слідчі виявили канабіс та амфетамін. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

До співробітників карного розшуку надійшла оперативна інформація про те, що мешканка одного із районів столиці займається збутом наркотиків. У ході перевірки даного повідомлення поліцейські затримали 36-річну місцеву мешканку.

Під час обшуку за місцем проживання порушниці правоохоронці виявили та вилучили рослинну речовину, йморівно, канабіс, загальною вагою понад 12 грам та психотропну речовину, схожу на амфетамін. Вилучені засоби слідчі направили на експеризу.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманій про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва