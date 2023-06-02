У столиці затримали злодія, який викрав рибальське приладдя на ₴500 000

Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Кілька днів тому тому до чергової частини Шевченківського управління поліції звернувся власник магазину, який знаходиться на вулиці Сім’ї Хохлових, та повідомив, що невідомий викрав товар. На місці скоєння злочину працювала слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники карного розшуку.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, поліцейські встановили, що зловмисник шляхом взлому дверей проник до приміщення магазину та викрав рибальське приладдя на 500 000 гривень:

«Ми зібрали записи з камер відеоспостереження прилеглої території та самого місця події. У ході відпрацювання записів з системи «Безпечне місто» ми встановили особу, яка безпосередньо вчинила злочин. Згодом встановили транспортний засіб, яким користується порушник та за допомогою якого здійснював перевезення викраденого майна. Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми затримали крадія на вулиці Обухівській. Крім того, під час проведення обшуку ми виявили та вилучили у фігуранта речові докази, а саме товар з магазину».

Затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України – це киянин, 1987 року народження, який раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів. Наразі правоохоронці перевіряють порушника на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території міста Києва.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва