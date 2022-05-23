У Тернівці затримали 58-річного чоловіка який поранив ножем літню жінку

Потерпіла зустріла біля супермаркету чоловіка, який попрохав грошей на горілку. Жінка відмовила, після чого отримала удар ножем у груди.

Злочин стався ввечері 20 травня близько 22:00 біля одного із торгівельних закладів по вул. Харківській міста Тернівки. До поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу доставили 59-річну жінку з ножовим пораненням грудей. Як виявилось, після отримання поранення потерпіла попрохала таксиста відвезти її додому. Чоловік побачив кров на одязі, швидко зорієнтувався та доставив жінку до лікарні.

На місці події поліцейські виявили та вилучили знаряддя злочину – ніж. Далі опрацювали камери відеоспостереження, опитали свідків та очевидців події, після чого встановили, що до злочину причетний 58-річний житель Тернівки. Тієї ж ночі чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

21 травня за узгодженням з окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Слідчі подали клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції