У Тульчинському районі жінка ножем поранила свого співмешканця

Подія сталася 22 вересня у смт Шпиків Тульчинського району. Чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини госпіталізували до лікарні. Жінку затримали на місці злочину. За скоєне їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

За словами заступника начальника Тульчинського райвідділу поліції Сергія Чефтєлова, прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що ножові поранення 43-річний чоловік отримав від своєї співмешканки. Під час побутової сварки 33-річна правопорушниця завдала потерпілому удар кухонним ножем в ділянку грудної клітини.

Чоловік госпіталізований до лікарні.

Жінка затримана та поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Слідством вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліцією розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). За такий злочин жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області