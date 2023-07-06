У забрудненні викидами каналізаційних стоків 22 га земель «Французького лісу» на Подільщині підозрюють ексдиректора КП

За процесуального керівництва прокурорів Подільської окружної прокуратури повідомлено про підозру ексдиректору одного з комунальних підприємства Подільщини у службовій недбалості, забрудненні та псуванні земель, що створило небезпеку для довкілля та тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 239 КК України).

За даними слідства, з 2019 по 2021 роки керівник комунального підприємства з обслуговування водопровідної мережі й водовідведення, достовірно знаючи про пошкодження каналізаційного колектору, незаконно зливав каналізаційні стоки на землі лісового фонду – урочища Французький ліс Кодимського лісництва Балтського лісового господарства ДП «Ліси України».

При цьому, підозрюваний не вжив жодних заходів щодо проведення ремонту пошкодженого каналізаційного колектору за рахунок коштів підприємства, отриманих в результаті його господарської діяльності, за виділенням коштів до місцевих органів влади також не звертався.

Внаслідок порушення спеціальних правил і норм директором КП відбулося забруднення земель лісового фонду амонієм, нітратами, сульфатами, хлоридами, фосфором, органічними речовинами, що екстрагуються, і призвело до їх псування, зокрема деградації (погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту), заболочення каналізаційними відходами майже 22 га земельних ділянок, масового висихання дерев породи «Дуб», «Ясин» та «Осика».

Такими протиправними діями підозрюваний спричинив понад 700 тис грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі відділення № 2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури