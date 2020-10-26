У Запоріжжі вандали понівечили майно в новому терміналі аеропорту

Новий термінал запорізького аеропорту постраждав від рук хуліганів

Нагадаємо, будівля нового терміналу міжнародного аеропорту “Запоріжжя” розпочала приймати пасажирів з 19 жовтня. Першими там почали обслуговувати внутрішні авіаперевезення. З четверга вже всі авіарейси були переведені в новий термінал.

Двоповерховий термінал – це надсучасна будівля, яка має все необхідне задля комфорту пасажирів. Однак, виявилось, деяким людям в місті, мабуть, немає куди дівати силу. Вже в перший тиждень роботи будівля зазнала зазіхань з боку вандалів.

Так, хулігани потрощили обладнання в санвузлах терміналу – повивертали крани, зламали ручки. Більше того, примудрились розбити оператору клавіатуру!

Шкода, що запоріжці не цінують зусиль влади, яка намагається зробити Запоріжжя більш комфортним та сучасним містом. Адже це не перший випадок вандалізму – постійно страждають оновлені зони відпочинку, лавки та урни в парках, фонтани, сміттєві баки. Сподіваємось, що містяни будуть більш бережно ставитись до майна, на яке витрачаються кошти громади, а ті люди, які стають свідками подібних правопорушень – повідомляти про це в правоохоронні органи, а ще краще робити фото, аби допомогти покарати злочинців. // sich.zp.ua