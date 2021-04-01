У Запоріжжі виконавця судитимуть за продаж квартири померлої жінки

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного виконавця за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 362 КК України), повідомляє Відділ інформаційної політики прокуратури області.

За даними слідства, у період червня – листопада 2020 року приватним виконавцем, незважаючи на наявність накладеного судом арешту на нерухоме майно у рамках кримінального провадження, шляхом внесення недостовірної інформації до автоматизованої системи, вчинено дії до звернення стягнення на квартиру по вулиці Брюллова у місті Запоріжжя вартістю понад 400 тис. грн, унаслідок яких її було незаконно реалізовано.

Водночас власниця квартири на час проведення підозрюваним виконавчих дій та реалізації квартири померла та за відсутності спадкоємців її квартира мала перейти у власність територіальної громади міста Запоріжжя як відумерла спадщина.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводилось слідчим відділом відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіціі в Запорізькій області, оперативний супровід здійснював відділ протидії кіберзлочинам у Запорізькій області. // ztv.zp.ua