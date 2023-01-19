У Запоріжжі затримали зловмисників, які пограбували чоловіка в його оселі

Двоє зловмисників проникли до будинку пенсіонера та заволоділи телевізором. За декілька годин поліцейські розшукали грабіжників. За злочин, скоєний в умовах воєнного стану, їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

17 січня на лінію 102 надійшло повідомлення від 73-річного мешканця приватного сектору Дніпровського району про його пограбування.

На місце події було спрямовано слідчо-оперативну групу Запорізького районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що фігуранти проникли до будинку через незачинені вхідні двері, зіштовхнули пенсіонера з ліжка та відкрито заволоділи його телевізором.

У результаті оперативних заходів поліцейські розшукали зловмисників. Ними виявились неодноразово судимі за майнові злочини 23 та 24-річний місцеві чоловіки. Їх затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Речовий доказ – телевізор – знайдено та вилучено. Після проведення слідчих дій його буде повернуто потерпілому.

Слідчими Запорізького райуправління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області