У заволодінні ₴8,5 млн. бюджетних коштів під час будівництва мосту на Львівщині підозрюють підрядника

За процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомлено про підозру директору будівельної компанії у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення фінансово-господарських документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підприємство, упродовж 2020-2021 років на замовлення Східницької селищної ради на Львівщині здійснювало роботи з будівництва автомобільного мосту для з’єднання двох населених пунктів.

Підрядна організації виконала роботи не в повному обсязі, із завищенням їх вартості, шляхом підроблення офіційних фінансово-господарських документів щодо обсягів і вартості робіт, та подала їх для оплати замовнику.

Таким чином державі було заподіяні збитки на загальну суму майже 8,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області за матеріалами УСБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури