У заволодінні понад ₴9,3 млн. на ремонті станції магістрального нафтопроводу на Житомирщині підозрюють посадовця «Укртранснафти» та трьох директорів товариств

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної і Звягельської окружної прокуратур та оперативного супроводу УСБ України в Житомирській області викрито діяльність «підприємців», які розікрали бюджетні кошти в особливо великому розмірі.

Наразі трьом директорам приватних товариств повідомлено про підозру у привласненні майна у великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Також керівнику підрозділу АТ «Укртранснафта» інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Прокурори встановили, що столичні товариства, за укладеним з АТ «Укртранснафта» договором, зобов’язалися протягом 2018-2021 років виконати роботи із реконструкції станції магістрального нафтопроводу з метою посилення протидиверсійного та антитерористичного захисту. Для цього з бюджету виділено майже 130 млн грн.

Однак недобросовісні підрядники, з використанням інших підконтрольних їм суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, внаслідок укладення низки удаваних угод між собою суттєво «накрутили» вартість будівельних матеріалів, які за завищеними цінами використали при будівництві об’єктів торгів.

Унаслідок таких махінацій ділки заволоділи коштами державного підприємства на суму понад 9,3 млн. грн.

Керівник підрозділу АТ «Укртранснафта» в свою чергу не організувала належний контроль та перевірку правильності визначення вартості використаних підрядником матеріалів та закупленого обладнання.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів та накладення арешту на майно. Також вживаються заходи щодо стягнення з підозрюваних заподіяних державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Житомирській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури