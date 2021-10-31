У столиці затримали киянина за викрадення мопеда

Під час стажування у компанії доставки зловмисник взяв мопед та у подальшому його продав. За скоєне порушнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

До чергової частини поліції від працівника компанії надійшло повідомлення про викрадення мопеда на вулиці Попудренка. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Зі слів слідчого Деснянського управління поліції Євгена Статкевича, правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний стажер фірми, який у перший робочий день взяв мопед, який йому надали для роботи:

«Ми провели першочергові слідчі дії, переглянули відеозаписи з камер системи «Безпечне місто» та встановили рух мопеду. У ході оперативно-пошукових заходів працівники карного розшуку затримали правопорушника. Ним виявився 21-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці з’ясували, що зловмисник продав транспортний засіб невідомому, а отримані кошти витратив на власні потреби».

Слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом. Під процесуальним керівництвом окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. За ці дії киянину загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Києва