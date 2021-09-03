На Львівщині судитимуть 31-річного чоловіка, який намагався дати хабар поліцейським

Золочівською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт щодо 31-річного місцевого мешканця, якого обвинувачують у пропозиції та наданні неправомірної вигоди працівникам поліції.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

Встановлено, що у серпні цього року правоохоронці зупинили автомобіль, яким керував обвинувачений без водійських прав, оскільки був позбавлений таких за рішенням суду, так як неодноразово притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

В подальшому, щоб уникнути адміністративної відповідальності обвинувачений запропонував поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 4 тис грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області. // Діло