У Житомирі взяли під варту двох підозрюваних у скоєнні грабежу та побитті двох односельчан

За участі прокурорів Житомирської окружної прокуратури розглянуто клопотання про обрання запобіжних заходів двом місцевим жителям, підозрюваним у скоєнні грабежу, викраденні офіційних документів, побитті чоловіка та хуліганстві (ч. 1 ст. 125, ч. 4 ст. 186, ч. 2 ст. 296 та ч. 1 ст. 357 КК України).

З урахуванням доводів прокурорів стосовно скоєння низки злочинів, у тому числі – тяжкого, суд постановив ухвалу про застосування обом фігурантам тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Слідство встановило, що два приятелі, віком 27 та 32 років (стосовно нього суд розглядає справу про скоєння грабежу), жителі Житомирського району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, поверталися на власному авто додому. По дорозі зустріли знайомого, якому один з підозрюваних, спочатку на ґрунті ревнощів висловив претензії, а потім вдався до його побиття.

33-річний односельчанин, який у цей момент проїжджав повз них, зробив зауваження, щоб припинили фізичне насильство. На такі слова зловмисники агресивно відреагували, залишили потерпілого та рушили наздоганяти чоловіка. Перепинивши авто, накинулися на нього з кулаками та побили, а потім ще й пограбували, викравши із салону авто мобільний телефон, радіоприймач, офіційні документи та інші речі потерпілого.

Також стосовно одного підозрюваного за керування авто у стані сп’яніння складено адмінпротокол про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Досудове розслідування проводить Житомирський райвідділ поліції.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури