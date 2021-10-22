Учасник злочинної групи, який 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував порно, отримав 12 років позбавлення волі
Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором обласної прокуратури та 45-річним учасником організованої групи — обвинуваченим у зґвалтуванні, розбещенні дітей, а також виготовленні та збуті дитячої порнографії (ч.4 ст.152, ч.2 ст.156, ч.4,5 ст.301 КК України), та призначено узгоджене сторонами покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією порнографічних предметів та засобів для їх виготовлення.
Установлено, що підсудний, нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, за вказівкою іншого співучасника систематично ґвалтував малолітніх дітей віком від 4 до 8 років, користуючись тим, що потерпілі перебували у безпорадному стані та не могли чинити опір. Незаконні дії зловмисник фільмував за допомогою фотоапарату, а відеозаписи, що містили дитячу порнографію, у подальшому розповсюджував та збував за грошову винагороду у мережі Інтернет.
Злочинну діяльність чоловік розпочав ще у 2002 році. Поступово до скоєння кримінальних правопорушень були залучені ще п’ятеро осіб. Серед них двоє молодих жінок, одна з яких – колишня жертва ґвалтівника, інша — примушувала до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації у тому числі двох власних дітей.
Судовий розгляд справи щодо інших учасників групи наразі триває.
Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратуриTweet