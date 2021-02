Украинец получил приговор суда за установку пиратских игр на приставку PS3

Молодой айтишник, зарегистрированный как частный предприниматель, решил выбрать для себя нишу в геймерской индустрии и разместил на сайтах OLX и Prom.ua объявления о продаже и установке игр ПО на популярные игровые консоли PlayStation.

Как известно, сама консоль стоит довольно дорого, как и игры для нее, даже устаревшие. При этом, более доступные по цене предыдущие версии приставки – PS3 и PS4, больше официально не поддерживаются производителем.

Именно на украинских геймеров, кто хочет играть не за все деньги мира и при этом не устраивать танцы с бубном самостоятельно, молодой человек и рассчитывал, предлагая свои услуги.

Собственно, услуги заключались во взломе приставок. Айтишник устанавливал на них специальное программное обеспечение HEN, при помощи которого на приставках можно запускать пиратские игры, средствами стандартного лицензионного ПО от SONY.

Также он устанавливал расширение штатного интернет-браузера Webman, улучшающее функционал и производительность консолей. Далее, по желанию клиента, он закачивал на приставку любые игры, скачанные с сайта rutracker.org.

Услуги — более чем востребованные в стране с многолетними традициями компьютерного пиратства, где технический прогресс не стоит на месте, в отличие от благосостояния населения. Расчет на то, что через интернет ему удастся привлечь больше заказов на свои услуги, сыграл с гейм-предпринимателем злую шутку: помимо клиентов он обратил на себя внимание правообладателей.

Компания Sony interactive Entertainment Europe Limited выдвинула против молодого айтишника из Житомира обвинение по ч.1 ст.361 КК Украины (вмешательство в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, которое привело к утечке, потере, подделке, блокированию информации, искажению процесса обработки информации или к нарушению установленного порядка ее маршрутизации).

Своими действиями (взлом игровой консоли PS3, с последующей установкой на нее игр «GTA 5», «То the last of us», «Skyrim», «Mortal combat», «Fifa», «Farcry3» и «Call of duty black ops2»), он нанес правообладателю ущерб в размере 15 тысяч гривен. Согласно УКУ, наказание за подобное правонарушение предусматривает штраф от 600 необлагаемых налогом минимумов, до 5 лет лишения свободы.

Молодой человек полностью признал свою вину, чем заработал минимально возможное наказание – штраф, в размере 600 необлагаемых налогом минимумов (10,2 тыс. гривен), которые суд обязал его выплатить до 1 марта 2021. Этим, правда, наказание не ограничилось, так как за установление факта взлома приставки, судебным экспертам пришлось провести экспертиз аж на 11 114 гривен, которые обвиняемому также предстоит выплатить в пользу Государства.

Андрей Майданик, internetua.com