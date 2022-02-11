В Днепре задержали злоумышленника, давно разыскиваемого за изнасилование в Крыму

В Соборном районе Днепра задержали мужчину, который находится почти девять лет находится в активном розыске за изнасилование.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

Во время патрулирования на улице Володи Дубинина, в районе дома №6, полицейские заметили подозрительного мужчину с большой дорожной сумкой. Увидев служебный автомобиль, мужчина резко изменил направление движения, пытаясь скрыться в темноте. Патрульные быстро догнали мужчину и остановили его, а также установили его личность.

Как выяснилось, 31-летний гражданин находится в активном розыске за изнасилование, совершенное еще в мае 2013 года в Крыму.

Мужчину доставили в Соборное отделение полиции для дальнейшего разбирательства.