В Киевской области начпрода в/ч подозревают в утере военного имущества на ₴300 тысяч

Бывшему начальнику продовольственной службы одной из воинских частей, дислоцированной в Киевской области, вручили подозрение в небрежном отношении к имуществу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Центрального региона.

Майор ВСУ в 2018-2019 годах, небрежно отнесся к службе и грубо нарушил установленный порядок хранения военного имущества. В частности, он разместил выданные ему под отчет технические средства продовольственной службы на открытой площадке, не предназначенном для надлежащего хранения, в результате чего было потеряно военное имущество на общую сумму более 285 тыс. гривен

Офицеру сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 425 УК. // 368.media