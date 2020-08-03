В МВД опубликовали видео с наркоаграрием, который стрелял по полицейским и угрожал им гранатой

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Fаcebook видео наркоагрария, который стрелял в полицейских и угрожал гранатой.

По словам Геращенко, полиция, отрабатывая информацию о том, что житель одного из сел — организовал мини плантацию по выращиванию конопли, столкнулась с очередными угрозами взорвать гранату. Однако — все обошлось.

«После переговоров, неудачник плантатор сдался в руки полиции и отдал свой арсенал — гранату Ф-1 и незарегистрированный обрез охотничьего ружья», — написал Геращенко.

По его словам, полиция и прокуратура инкриминируют «плантатору» теперь не только производство и торговлю наркотиками, но и угрозу сотрудникам правоохранительных органов. // УНН