В Одесі викрили групу підлітків, які скоїли розбійний напад на однолітків

Зловмисники побили потерпілих та під погрозою пістолета відібрали у них гроші і гаджети. У правопорушників правоохоронці вилучили зброю та частину майна, здобутого у протиправний спосіб.

Подія сталась ввечері напередодні Нового року в одному зі скверів на території Пересипського району. Поліцейські встановили, що четверо фігурантів віком від 16-ти до 17-ти років підійшли до двох незнайомих хлопців того ж віку та спровокували з ними конфлікт.

Зловмисники побили юнаків, після чого один із правопорушників направив на них пістолет та з погрозою його застосування наказав віддати наявне в них майно. Один хлопець віддав гаманець з грошима, а у другого один із зловмисників з плеча зірвав сумку, в якій, окрім іншого, знаходився мобільний телефон.

Після скоєного нападники втекли, заволодівши майном потерпілих на загальну суму понад 36 тис. гривень.

Юнаки розповіли про подію батькам, які і звернулися до поліції. Завдяки детальному опису правопорушників, який надали підлітки, в ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські за декілька днів встановили їх особи та місцезнаходження. Всі вони виявилися місцевими жителями. За місцем мешкання фігурантів поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили частину викраденого майна, пістолет, зовні схожий на пневматичний, який скерували на експертизу та інші речі, що вказують на причетність хлопців до розбою.

«Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили всім фігурантам про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Наразі поліцейські вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває», – розповів начальник територіального підрозділу поліції Ігор Страшной.

Відділ поліції №3 Одеського районного управління поліції №1