В Одесі зловмисник, перевдягнений у жінку, викрав пів мільйона доларів із помешкання містянина

Правопорушник – 36-річний житель столиці з кримінальним досвідом у вчиненні аналогічних злочинів. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронні встановили, що киянин скоїв злочин за попередньою змовою зі ще двома наразі невстановленими особами, які надали інформацію про наявність чималої суми грошей у жителя Одеси і під час здійснення крадіжки слідкували за навколишньою обстановкою біля його будинку.

Серед дня фігурант у змові зі спільниками пішов на справу. Бажаючи залишитись невпізнаним, заплутати сліди і уникнути відповідальності, він переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі, відчинив заздалегідь заготовленим ключем помешкання потерпілого й викрав 500 тисяч доларів США.

Кілька днів кропіткої роботи, і оперативники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області разом зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 вийшли на слід правопорушника. За силової підтримки спецпідрозділу київської поліції його затримали у столиці, де він мешкає. Правоохоронці провели низку обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

Наразі, за наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом прокурорів Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у скоєнні правопорушення, кваліфікованого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про таємне викрадення чужого майна, поєднане із проникненням у житло, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах як виконавцем, який у співучасті з іншими суб’єктами кримінального правопорушення вчинив кримінальне правопорушення в умовах воєнного стану.

Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області