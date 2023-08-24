Правоохоронці затримали киянина, який запустив заборонений феєрверк на дитячому майданчику

Попри усі заборони у період дії воєнного стану, 37-річний чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Дізнавачі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій, за які передбачено до п’яти років обмеження волі.

Вчора ввечері, 23 серпня, до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців Дніпровського району столиці про те, що на вулиці Макаренка невідомий запустив салют. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин.

На місці поді поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили, що до хуліганських дій причетний мешканець одного із прилеглих до місця події будинків. Фігурант запустив салюти на дитячому майданчику. Мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно з членами добровольчого формування територіальної громади затримали зловмисника та передали поліцейським.

Як пояснив правоохоронцям порушник, таким чином він вирішив привітати свою цивільну дружину з днем народження. Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки феєрверку, а відтак затримали 37-річного киянина у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом дізнавачі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури готують йому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Поліція Києва вкотре наголошує: використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних – притягнуто до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва