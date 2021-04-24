В Одесском порту обнаружили контрабандные сигареты из ОАЭ на 145 миллионов

В Одесском морском порту обнаружили 12 контейнеров с контрабандой из ОАЭ – что известно на данный момент

В Одесском порту завершили проверку 12 контейнеров с сигаретами из ОАЭ и других стран, которые полиция задержала на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В контейнерах нашли 13,7 тысяч ящиков с сигаретами на сумму около 145 миллионов гривен. Их привезли якобы для Duty Free.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, по документам товар якобы продавали пассажирам авиарейсов без уплаты таможенных платежей через сеть Duty Free. На самом деле это служило лишь прикрытием для незаконного ввоза табачных изделий на территорию Украины с целью их дальнейшего перемещения в страны Европейского Союза.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются в рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации противоправной деятельности. // Сегодня