В России «воры в законе» на «воровской сходке» приняли решении не гнобить «людей, которых по мусорскому беспределу насиловали и унижали швабрами и дубинками»

Один из пострадавших в Саратовской колонии рассказал Baza, что обращение создали на воровской сходке, где в том числе присутствовал Шакро Молодой. После этого «прогон» стали распространять по тюрьмам и колониям, «однако ещё не факт, что местные авторитеты будут его исполнять», отмечает The Insider.

Подлинность письма подтвердила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачёва и один из пострадавших в Саратовской колонии. Принять под музыку. Онтология пыток в российских колониях и СИЗО

Напомним, в начале октября проект Gulagu.net сообщил, что в его распоряжении оказалось более 40 Гб видео, документов и фото. Эти файлы свидетельствуют о случаях массовых пыток в пенитенциарных учреждениях России. Заключенных насиловали и избивали, с помощью пыток вымогали деньги и информацию. Владимир Осечкин заявил, что получил видео от бывшего заключенного-программиста Сергея, которого «самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала».

После публикаций в СМИ управление СК по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Глава саратовского УФСИН подал в отставку.

Программист Сергей Савельев, который передал правозащитникам видеоархив с пытками заключенных, был объявлен в розыск. 10 ноября прокуратура Саратовской области прекратила производство по уголовному делу о разглашении секретной информации, возбужденному в отношении Савельева.