В Запорожской области 20-летнего убийцу и угонщика посадили на 15 лет

20-летнего жителя Пологовского района судили сразу по нескольким статьям, за покушение на убийство 45-летнего мужчины, убийство несовершеннолетнего и за угон транспортного средства.

Установлено, что 21 марта 2020 года злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Пологовского района, с целью завладения транспортным средством, металлическим прутом умышленно нанес несколько ударов по голове 45-летнему мужчине, которого ошибочно принял за несовершеннолетнего владельца транспортного средства.

В дальнейшем тот же день, злоумышленник, встретив 17-летнего парня, металлическим прутом умышленно нанес несколько ударов по голове и другим частям тела, продолжая наносить удары потерпевшему, который был уже в бессознательном состоянии.

От полученных травм, 17-летний парень умер на месте происшествия. После этого злоумышленник попытался угнать мопед убитого, после чего бросил транспортное средство и сбежал.

Приговором Куйбышевского районного суда Запорожской области обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы. // ria-m.tv