В Житомирі викрили лікарку, яка сприяла в оформленні фіктивного статусу інвалідності

Впродовж лютого – березня 2022 до 68-річної медикині зверталися громадяни, які хотіли отримати «статус інваліда». Жінка засвідчувала власним підписом неправдиві відомості у виписках з медичних карток пацієнтів про нібито проходження ними лікування у 2020-2022 роках.

Нагадаємо, наприкінці серпня минулого року слідчі Національної поліції провели понад 200 обшуків у медичних установах країни. Тоді правоохоронці вилучили особові медичні справи, журнали реєстрації осіб, які пройшли та проходять комісії тощо.

Відтак за отриманими висновками експертиз поліцейські Житомирщини встановили, що невропатолог однієї з державних лікарень засвідчувала фіктивні історії хвороб та періодичне лікування у денному стаціонарі, зокрема, щодо наявності у пацієнтів стійкого чи необоротного характеру захворювання. Насправді ж в медичній установі, де працює лікарка, такі хворі лікування на денному стаціонарі не проходили.

Тож медико-соціальними експертними комісіями на підставі завіреної нею документації пацієнтам встановлювались групи інвалідності. Після проходження спеціалізованого огляду 62 чоловіки отримали третю групу інвалідності, а один – другу.

Днями слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили про підозру лікарці. Їй інкриміновано:

– видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення (ч. ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Досудове розслідування триває. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За чинним законодавством подібні дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Житомирської області