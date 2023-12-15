«У мене викрали телефон, дозвольте зателефонувати з вашого», – так одеситка привласнила гаджети шістьох довірливих містян

Правопорушницю поліцейські встановили та повідомили про підозру у шахрайстві. За скоєне їй загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Протиправну діяльність місцевої жительки викрили співробітники відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1. В ході слідчо-розшукових заходів правоохоронці встановили, що зловмисниця промишляла біля зупинок громадського транспорту, лікарні та дитячого майданчика у Пересипському районі міста. Жінка підходила до незнайомців та просила у них мобільний телефон, щоб нібито зробити терміновий дзвінок. Аби громадяни нічого не запідозрили, вона їм розповідала, що її особисті речі разом з мобільником викрали і їй необхідно повідомити про скоєне чоловіку. Однак, щойно чужі гаджети опинялись в руках зловмисниці, а власники ненадовго відволікались – вона зникала разом з телефонами.

Впродовж десяти днів шахрайка заволоділа шістьма мобільними телефонами незнайомців, чим спричинила їм матеріальні збитки на загальну суму понад 23 тис. гривень.

Поліцейські встановили особу правопорушниці та розшукали викрадені телефони, які остання встигла продати. Незаконно привласнені гаджети поліцейські вилучили в якості речових доказів.

«За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, за частинами 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує жінці, – до трьох років позбавлення волі. Слідство триває», – повідомила слідча територіального підрозділу поліції Дар’я Зенченко.

Наголошуємо, щоб не потрапити у подібну ситуацію, не давайте незнайомцям свій телефон. За потреби наберіть номер і передайте інформацію самостійно.

Одеське районне управління поліції №1