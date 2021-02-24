Вбивство заради телевізора та кількох гаджетів — двох осіб засуджено до 12 та 8 років

За підтримання публічного обвинувачення Київською місцевою прокуратурою № 6 оголошено обвинувальний вирок двом особам, причетним до вбивства чоловіка, вчиненого у грудні 2017 року в підвальному приміщенні по вул. Інститутській у Печерському районі столиці.

Загиблим виявився 58-річний місцевий мешканець, працівник обслуговуючого підприємства, що мешкав у цьому приміщенні.

Зловмисники прийшли до місця проживання потерпілого та вчинили напад на нього, завдавши чоловікові смертельних ножових поранень. З підсобки, в якій він проживав, зникли ноутбук, три мобільні телефони та телевізор.

Частину викраденого нападники одразу ж реалізували у найближчому в ломбарді.

Причетність вказаних осіб до злочину встановили завдяки записам з камер відеоспостереження. Одного з них того ж дня затримали на залізничному вокзалі при спробі втечі.

Київською місцевою прокуратурою №6 за результатами належного підтримання публічного обвинувачення забезпечено доказування вини зловмисників.

Колегією суддів Печерського районного суду м. Києва одного із нападників визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 2, 4 ст. 187 КК України та засуджено до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Іншого — за ч. 4 ст. 187 КК України засуджено до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура