«Відкат» при закупівлі товарів для луганського будинку-інтернату – затримано керівника та двох посадовців

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури керівника та двох посадових осіб одного з обласних будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, директор комунальної установи за попередньою змовою з уповноваженою особою з публічних закупівель та завідувачем господарства одержали від приватного підприємця хабар за укладання договорів на закупівлю засобів особистої гігієни для потреб підопічних будинку-інтернату та своєчасну оплату за отриманий товар. Розмір «відкату» за поставку продукції становив третину від загальної суми укладених договорів.

Правоохоронці затримали керівника комунальної установи та двох її підлеглих у порядку ст. 208 КПК України після одержання 40 тис грн.

Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Заходи з викриття проводилися прокуратурою спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури