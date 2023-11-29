Відкрито викрав 1,5 тонни тютюну: на Кам’янеччині оголосили підозру 39-річному грабіжнику

Сума завданого збитку склала 711 тисяч гривень.

Незадовго до вчинення злочину підозрюваний познайомився із 28-річним жителем Жванецької тергромади. Дізнавшись, що чоловік вирощує тютюн, зловмисник запропонував йому допомогу у збуті близько 1,5 тонни готової продукції.

Потерпілий погодився, розфасував тютюн та повантажив його до автомобіля, на якому приїхав зловмисник. Після цього вони разом попрямували до Кам’янця-Подільського, аби продати тютюн. Доїхавши до села Смотрич, зловмисник під вигаданим приводом попросив потерпілого вийти з автомобіля. Як тільки 28-річний чоловік зробив це, грабіжник миттю поїхав з місця події.

Своїми діями підозрюваний завдав шкоди потерпілому на суму 711 тисяч гривень.

Наразі слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмиснику підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж, вчинений повторно, у великих розмірах та в умовах воєнного стану).

До речі, підозрюваний раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Тож тепер йому загрожує реальний термін ув’язнення. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу на період розслідування у вигляді тримання під вартою.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області