У иностранца, следовавшего в Россию, на границе обнаружили марихуану и галлюциногенные грибы

На границе в автомобиле 52-летнего итальянца, который хотел проехать в РФ, обнаружили марихуану и галлюциногенные грибы — его передали сотрудникам полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.

«Вчера в пункте пропуска «Бачевск» пограничный пес помог военнослужащим найти в автомобиле Land Rover марихуану и сушеные грибы, которые, скорее всего, содержат галлюциногены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авто принадлежит 52-летнему гражданину Италии, который сказал, что не знает, как этот «багаж» оказался в его автомобиле. Однако мужчина высказал предположение, что наркотики кто-то оставил в его внедорожнике во время одной из вечеринок. Иностранца передали представителям Нацполиции.

Напомним, в Волынской области на пункте пропуска на украинской границе обнаружили почти десять килограммов марихуаны в автомобиле гражданина Литвы, который следовал в Польшу.