Відновлено право столичної територіальної громади на земельну ділянку вартістю майже ₴33 млн.

За позовом столичної прокуратури виконано рішення суду та відновлено право територіальної громади столиці на земельну ділянку площею майже 1 га, вартістю майже 33 млн гривень.

Встановлено, що Київською міською радою в порушення земельного законодавства, у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно поза аукціоном надано в оренду на 15 років земельну ділянку на вул. Оноре де Бальзака у Деснянському районі міста Києва для розміщення автостоянки. При цьому, площа земельної ділянки більш ніж в 172 рази перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна.

Зауважимо, що надання земельних ділянок для розміщення об’єктів дорожнього сервісу – автостоянок, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Крім того, вказане нерухоме майно, яке стало підставою для відведення земельної ділянки, є самочинно збудованим.

Суд погодився з доводами прокурора щодо наявності підстав для задоволення позову, визнав незаконним та скасував рішення Київради, також визнав недійсним договір оренди земельної ділянки.

На даний час зусиллями прокурорів рішення суду реально виконано – право оренди товариства на земельну ділянку припинено та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Київська міська прокуратура