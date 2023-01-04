вінницькі поліцейські встановили зловмисника, який інсценував крадіжку грошей

Правопорушник повідомив власнику про зникнення понад 10 000 гривень, які він нібито залишив у незачиненому автомобілі. Правоохоронці встановили, що причетним до правопорушення був 22-річний помічник постраждалого. Розпочато кримінальне провадження.

До поліції звернувся 38-річний житель Гайсинського району з повідомленням про те, що невідомий вчинив крадіжку грошей з автомобіля Mercedes, запаркованого на одній з вулиць міста Вінниця.

Як розповів керівник Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрій Голуб, оперативними заходами поліцейські встановили, що зловмисником виявився 22-річний мешканець Чечельницької територіальної громади, який допомагав постраждалому.

Як з’ясувалось, чоловік викрав понад 10 000 гривень та витратив їх на онлайн-ставки. Аби відвести від себе підозру повідомив власнику, що грошові кошти були залишені у незачиненому автомобілі.

Наразі слідством вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.

За цим фактом розпочато розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області