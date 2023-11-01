Водія, який спричинив смертельну ДТП на столичному проспекті Лобановського, засуджено до 5 років позбавлення волі

За підтримання Київською міською прокуратурою публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок громадянину України за фактом вчинення ДТП, внаслідок якої спричинено смерть одного потерпілого та ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 11 червня 2022 року обвинувачений, 1976 р. н, керуючи технічно справним автомобілем «Hyundai-Sonata», рухався по проїзній частині проспекту Лобановського.



В цей час позаду перебував автомобіль «ИЖ-21251», який рухався по проспекту Лобановського зі сторони Севастопольської площі в напрямку Деміївської площі в місті Києві, в другій смузі.

Під час руху обвинувачений допустив порушення вимог Правил дорожнього руху України, здійснюючи маневр з перелаштування в іншу смугу, перетнув суцільну лінію, перетинати яку заборонено, не надавши дорогу автомобілю «ИЖ-21251».

В результаті зіткнення один з пасажирів автомобіля «ИЖ-21251» від отриманих тілесних ушкоджень помер, а водій та ще двоє пасажирів отримали тяжке та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Вироком Голосіївського районного суду м. Києва від 31.10.2023 обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 років.

Обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури