Викрадення людини, грабіж, катування: жителя Охтирщини судитимуть за злочини відносно своїх близьких

На початку січня 39-річний мешканець одного із сіл Охтирського району був затриманий правоохоронцями за незаконне заволодіння мобільним телефоном своєї колишньої тещі, що супроводжувалося застосуванням насильства. Однак в ході досудового розслідування слідчими було встановлено ще декілька епізодів злочинних дій чоловіка, від яких потерпали його близькі.

В ході слідства встановлено, що в кінці вересня минулого року між зловмисником та його співмешканкою виникла сварка. Після якої жінка пішла з дому. А ось чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, згодом прийшов до останньої, завдав їй тілесних ушкоджень та змусив піти з ним. У подальшому зловмисник продовжував свої насильницькі дії стосовно співмешканки та незаконно, всупереч її волі утримував більше 5 годин поряд із собою, спричиняючи при цьому фізичний біль та страждання, а також завдаючи побої.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, на початку січня цього року, зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, прийшов до будинку, де проживала жінка разом зі своєї 73-річною матір’ю. Зайшовши до приміщення літньої кухні, чоловік почав наносити літній жінці тілесні ушкодження та погрожувати ножем. Після чого вихопив з рук останньої мобільний та втік.

Після отримання повідомлення про вчинення вказаного кримінального правопорушення на місце події негайно було направлено слідчо-оперативну групу поліції. І вже протягом дня правоохоронці розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В подальшому судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час слідчими завершено досудове розслідування та зловмиснику доведеться відповідати перед судом за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 127 «Катування», ч. 2 ст. 146 «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», ч. 4 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області