Викрали ₴700 тисяч та золото: на Київщині повідомили про підозри чотирьом злодіям

Затримали підозрюваних оперуповноважені Білоцерківського управління поліції спільно з колегами із Управління карного розшуку поліції Київщини. Зловмисниками виявились, 37-річний та 43-річний мешканці Білої Церкви, 41-річний столичний мешканець та 50-річний житель Обухівщини. Відомо, що всі фігуранти раніше відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини, а саме вчинення майнових кримінальних правопорушень.

Серед вилученого у крадіїв за місцями проживання та в автомобілі, силовики задокументували майже пів мільйона гривень, ювелірні дорогоцінні вироби, одяг, знаряддя злому та технічні пристрої, мобільні телефони та спецзасіб для відстрілу гумових куль.

За даними слідства, фігуранти шляхом зламу дверей, потрапили до одного з приватних будинків на Білоцерківщині, звідки викрали 700 тисяч гривень та ювелірні вироби. Після скоєного ділки поїхали з місця на легковику «Skoda», але були одразу затримані.

Наразі фігуранти перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці перевіряють причетність кожного з них до аналогічних кримінальних правопорушень на території Київщини.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозри (ч.4 ст.185 ККУ). Кожному загрожує до 8 років увʼязнення.

У суді затриманим обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області