Викрито чергового керівника благодійного фонду, який організував «схеми» втечі ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України та за фактом одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функції держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, харків‘янин, будучи керівником одного з місцевих благодійних фондів, розробив дві «схеми» виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Перший механізм полягав у тому, що харків’янин організував безпідставне внесення чоловіків до інформаційної системи «Шлях» в якості волонтерів місцевого благодійного фонду. Така послуга вартувала втікачам 1,5 тис. доларів США.

За іншою «схемою», ділок надавав чоловікам фіктивні документи з місцевих ТЦК та СП, а саме довідки військово-лікарської комісії та про відстрочку від призову на військову службу. Це вже коштувало ухилянтам майже 4,5 тис. доларів США.

Крім того, чоловік особисто проводив інструктажі з «клієнтами» щодо «обставин» проходження ним військово-лікарської комісії, а також надавав поради та вказівки щодо подальшого перетину державного кордону України.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування незаконної схеми виїзду військовозобов’язаних за кордон.

Досудове розслідування проводять відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП

в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура