Викрито «начальницю» окупаційної адміністрації Ізюма, яка відповідала за «восстановление города»

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Дізнанням встановлено, що мешканка м. Ізюм добровільно підтримала «освобождение Харьковской области».

Жінка обійняла посаду «начальника управління по відновленню об’єктів інфраструктури» в окупаційній адміністрації Ізюма.

Псевдокерівниця брала участь у нарадах «нової влади», підписувала документи про те, як «росія буде відбудовувати місто».

Свої «повноваження» вона виконувала з травня 2022 року до деокупації м. Ізюм.

Весь час жінка намагалась приховати свою злочинну діяльність, будучи «поза політикою». Проте правоохоронці викрили колаборантку.

Досудове розслідування — сектор дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура