Викрито «начальницю» окупаційної адміністрації Ізюма, яка відповідала за «восстановление города»
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
Дізнанням встановлено, що мешканка м. Ізюм добровільно підтримала «освобождение Харьковской области».
Жінка обійняла посаду «начальника управління по відновленню об’єктів інфраструктури» в окупаційній адміністрації Ізюма.
Псевдокерівниця брала участь у нарадах «нової влади», підписувала документи про те, як «росія буде відбудовувати місто».
Свої «повноваження» вона виконувала з травня 2022 року до деокупації м. Ізюм.
Весь час жінка намагалась приховати свою злочинну діяльність, будучи «поза політикою». Проте правоохоронці викрили колаборантку.
Досудове розслідування — сектор дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Харківська обласна прокуратураTweet