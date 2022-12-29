Викрито організаторів шахрайського call-центру, які ошукали близько 18 тисяч іноземців

Зловмисники телефонували громадянам під виглядом працівників банку. У розмовах вони запевняли людей, що до їхніх рахунків отримали доступ сторонні. Надалі випитували фінансові дані нібито для запобігання шахрайству, однак, отримавши ці відомості, привласнювали гроші.

Організаторів схеми викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції, працівниками Офісу Генерального прокурора та у співпраці з правоохоронцями Республіки Казахстан.

Троє мешканців Дніпра утворили call-центр та залучили до роботи в ньому 37 операторів. Вони телефонували громадянам Казахстану, видаючи себе за співробітників служби безпеки банків. Громадянам повідомляли про підозрілі транзакції і запевняли, що нібито сторонні особи отримали доступ до їх рахунків. Під виглядом «скасування» транзакцій переконували клієнтів назвати фінансові дані.

Отримавши таку інформацію, зловмисники переказували гроші потерпілих на підконтрольні рахунки. Також вони оформлювали швидкі кредити та привласнювали суму позики.

Організатори заохочували операторів та виплачували відсотки від суми, яку їм вдалося отримати злочинним шляхом.

Для конспірації фігуранти використовували банківські рахунки, розміщені в офшорних зонах, та криптовалютні гаманці.

У такий спосіб зловмисники ошукали близько 18 тисяч громадян Республіки Казахстан. Працівники поліції встановлюють загальну суму збитків.

У приміщенні, де розташовувався call-центр, та за місцями проживання фігурантів правоохоронці провели обшуки. Вилучено 45 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, SIM-картки та чорнові записи. Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські виявили бази з персональними даними громадян Республіки Казахстан. Ці відомості використовувалися для привласнення грошей з їхніх рахунків.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України