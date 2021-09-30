Львівський священник заявив, що шахраї використовують його фото, щоб виманювати у підприємців будматеріали

Зловмисники у Viber під чужим номером встановили особисте фото єрм. Юстина Бойка і під виглядом священника телефонують підприємцям.

Про обурливу ситуацію заявив Синкел у справах монашества Львівської Архиєпархії УГКЦ, єрм. Юстин Бойко, інформує Духовна Велич Львова.

Зазначається, що вже тривалий час у соцмережах шахраї, прикриваючись іменами священників і нібито волонтерством виманюють у довірливих громадян кошти. Однак, виник новий вид шахрайства.

Зловмисники у вайбері під чужим номером встановили особисте фото єрм. Юстина Бойка і під виглядом священника телефонують підприємцям у Тернополі, замовляючи різні будівельні матеріали: від бетону до металу.

“Мені зателефонували з Тернополя і розповіли про ситуацію. З телефону на якому встановлене моє фото зателефонували до власника поважної будівельної компанії. І під іменем так званого “отця Романа” під моїм фото попросили 3 машини бетону (міксери), щоб завезли у певне село. Власник завантажив 3 міксери бетону і завіз у те село. Коли почали дзвонити на той телефон, то відповіді не було. Підприємець викликав поліцію, зловмисника почали шукати. Тривають слідчі дії. Опісля, також той же так званий “отець Роман” попросив металу, а згодом і якихось інших будматеріалів. Шукали по фотографії і , очевидно, знайшли мене. Це є новий вид шахрайства, коли використовують фото, щоб скомпроментувати священника”, – зазначив Юстин Бойко. // Діло