Викрито протиправний механізм розкрадання ₴18 млн. в одному з українських банків

Злочинну схему організував колишній голова правління фінансової установи за допомогою підконтрольних йому комерційних підприємств.

Посадовець уклав договори про надання юридичних консультаційних послуг з трьома фірмами. Загальна сума договорів складала понад 18 млн грн. При цьому жодна з послуг банку фактично не надавалася, проте документально підтверджувалася відповідними актами про їх виконання.

Після підписання актів виконаних робіт банк перерахував на рахунки цих підприємств указані кошти.

Наразі колишньому голові правління фінансової установи та трьом керівникам комерційних підприємств, причетним до злочину, оголошено підозри:

за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах або організованою групою),

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою),

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура