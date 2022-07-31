Вимагав і отримав хабар за надання довідки про встановлення групи інвалідності – на Закарпатті підозрюють лікаря

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури лікарю Свалявської міської лікарні повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За інформацією слідства, підозрюваний вимагав і одержав від пацієнта неправомірну вигоду в сумі 200 доларів США. За ці кошти лікар обіцяв не перешкоджати родичеві громадянина в одержанні довідки медико-соціальної експертної комісії, що засвідчує групу інвалідності. При цьому чоловік мав усі підстави для правомірного отримання вказаного документа.

Безпосередньо при передачі коштів службовця затримали в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вже звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Наразі інших службових осіб перевіряють на можливу причетність до вчинення злочинів у вказаній сфері.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури