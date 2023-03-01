За безпідставне «нульове розмитнення» автомобілів судитимуть інспектора Львівської митниці

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного поста «Городок» Львівської митниці за фактами зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у липні минулого року посадовець пропустив на територію України 16 легкових автомобілів незаконно оформивши їм «нульове розмитнення».

Обвинувачений вніс в автоматизовану систему митного оформлення «Інспектор» декларації про транспорті засоби та безпідставно застосував до них пільги, які звільняють від оподаткування. Це дало змогу власникам авто перетнути кордон без сплати жодних митних платежів.

Внаслідок чого держава недоотримала майже 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі теруправління ДБР у місті Львові, за сприяння співробітників відділу внутрішньої безпеки Львівської митниці

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури