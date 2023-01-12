За клопотаннями прокуратури Житомирщини конфісковано більше 4-х тонн бурштину ринковою вартістю понад ₴33 млн.

Кошти від його продажу надійдуть до Держбюджету України

Органами прокуратури Житомирської області протягом трьох місяців минулого року вжито результативних заходів щодо передачі в дохід держави незаконно видобутого бурштину на територіях Олевської, Білокоровицької, Овруцької, Словечанської, Гладковицької, Ушомирської, Горщиківської, Коростенської та Новоград-Волинської територіальних громад.

Процесуальні прокурори спільно зі слідчими підрозділами Головного управління Нацполіції в області подали до судів області 30 клопотань щодо вирішення долі речових доказів – бурштину, вилученого у межах досудового розслідування кримінальних проваджень минулих років та застосування процедури спеціальної конфіскації.

Наразі задоволено 26 клопотань прокурорів та конфісковано в дохід держави 4 тонни 58 кг бурштину середньоринковою вартістю понад 33 млн грн.

Конфісковане у дохід держави «сонячне каміння» передане до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

Увесь бурштин буде продано з аукціону, а гроші від його реалізації – спрямовано до Державного бюджету України.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури