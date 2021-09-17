За квартирні крадіжки на понад ₴320 тис. судитимуть трьох мешканців Білої Церкви
Білоцерківською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно трьох жителів Київської області, за фактом вчинення ряду крадіжок за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 185 КК України).
За даними слідства, обвинувачені, не бажаючи заробляти на життя законним шляхом, у період з січня по червень 2021 року здійснили 4 епізоди крадіжок з квартир у місті Біла Церква, у результаті чого потерпілим завдано шкоди майнового характеру на загальну суму понад 320 тисяч гривень. Забирали крадії готівку та ювелірні вироби з помешкань потерпілих.
Затримали зловмисників у червні поточного року безпосередньо під час скоєння чергової крадіжки в одній з квартир у м. Біла Церква. У затриманих на місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя, пристосовані для відмикання замків та крадені речі.
Досудове слідство проводилось слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області.
Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet