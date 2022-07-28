За непокору до 2-х років дисбату з позбавленням військового звання засуджено старшого солдата

За публічного обвинувачення прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил військового-стрільця ЗСУ визнано винним за фактом непокори в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 402 КК України).

Спецпрокурорами у суді доведено, що у червні цього року старший солдат, нехтуючи конституційним обов’язком щодо захисту Вітчизни, в умовах війни відкрито відмовився виконати усний наказ прямого начальника. Своєю непокорою він підірвав бойову готовність та боєздатність підрозділу. Такі дії бійця могли призвести до прориву російсько-фашистськими силами оборони Збройних Сил України на відповідній ділянці.

26 липня 2022 року Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області зловмисника засуджено до тримання у дисциплінарному батальйоні з позбавленням військового звання «старший солдат».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура

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