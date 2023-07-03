За незаконне застосування пільгового розмитнення авто на Житомирщині судитимуть трьох митників

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно трьох інспекторів митної служби за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Як повідомлялося раніше, митні інспектори у липні минулого року сприяли місцевим жителям в ухиленні від сплати податків за ввезені з-за кордону автомобілі.

Вони оформляли ввезені в Україну автомобілі без сплати обов’язкових податкових платежів та акцизного збору. Це у той час, коли законодавство про пільгове розмитнення транспорту, введене у період воєнного стану в Україні, втратило чинність.

Обвинуваченими було незаконно розмитнено майже десять автомобілів. Це призвело до ненадходження у бюджет майже 850 тис. грн.

Наразі усі троє посадовці відсторонені від займаних посад.

Прокуратурою заявлено позов про стягнення з обвинувачених усієї суми заподіяних збитків. Також, з метою забезпечення подальшої конфіскації, накладено арешт на нерухоме майно та автомобіль, які належать фігурантам.

Процесуальне керівництво здійснювала Житомирська обласна прокуратура, досудове розслідування – другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури