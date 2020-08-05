За порушення обов’язків під час іспитового строку мешканця Лисичанська направлено для відбування реального покарання

Лисичанська місцева прокуратура Луганської області оскаржила в апеляційному порядку рішення Лисичанського міського суду Луганської області про відмову у задоволенні клопотання органу пробації щодо скасування звільнення від відбування покарання з іспитовим строком та направлення засудженого для реального відбування призначеного покарання.

Звернення органу пробації до суду обґрунтовано тим, що мешканець м. Лисичанська, засуджений за вчинення крадіжки (ч. 1 ст. 185 КК України) до 1 року позбавлення волі з випробуванням строком на 1 рік, став ухилятися від виконання обов’язків, покладених на нього вироком суду, а саме припинив з’являтися для реєстрації в орган пробації та був підданий адміністративним стягненням за адміністративні правопорушення.

Рішення Лисичанського міського суду Луганської області мотивовано закінченням строку випробування за вироком суду першої інстанції на

момент розгляду подання органу пробації. Водночас прокуратура не погодилася з позицією суду та вказала в апеляційній скарзі на

невідповідність рішення суду вимогам кримінального процесуального законодавства України.

Луганський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та постановив ухвалу про направлення засудженого для

відбування призначеного покарання за вироком Лисичанського міського суду Луганської області у вигляді 1 року позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області