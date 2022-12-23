Волинянина судитимуть за зґвалтування 14-літньої дівчини

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем Луцького району зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Далі – слово за судом.

Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Пресслужба обласної прокуратури