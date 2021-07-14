За розбещення 6-річної дівчинки буковинця засуджено до 5 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької обласної прокуратури суди першої та апеляційної інстанцій визнали винним 77-річного мешканця Дністровського району області у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурором у суді доведено, що у вересні 2020 року засуджений, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово вчиняв розпусні дії щодо 6-річної онучки своєї співмешканки.

Інформацію щодо громадянина внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

За матеріалами Чернівецької обласної прокуратури