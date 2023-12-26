За розбещення неповнолітньої затримали 38-річного мешканця Вінницької області

25 грудня правоохоронці затримали чоловіка, причетного до злочину. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тривають слідчі дії.

До правоохоронних органів звернулась мати неповнолітньої. Жінка повідомила, що 38-річний мешканець Вінницької області розбещує її 14-річну доньку.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили докази причетності чоловіка до злочину та його автомобіль.

Зловмисник затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України (Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку). За таке правопорушення чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області